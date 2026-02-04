03/02/2026 09:25

貨幣兌換 中間價 漲跌(BP) 1美元/人民幣 6.9608 -87.00 1歐元/人民幣 8.2174 -477.00 100日圓/人民幣 4.4797 -129.00 1港元/人民幣 0.8912 -13.20 1英鎊/人民幣 9.5192 -193.00 1澳元/人民幣 4.8441 +11.00 1紐元/人民幣 4.1856 -60.00 1新加坡/人民幣 5.4765 +6.00 1瑞郎/人民幣 8.9381 -718.00 1加元/人民幣 5.0920 -178.00 1人民幣/林吉特 0.5672 +16.10 1人民幣/俄羅斯盧布 11.0073 +836.00 1人民幣/南非蘭特 2.3073 -154.00 1人民幣/韓元 208.5100 +47.00

《經濟通通訊社3日專訊》隔夜全球市場巨震引發避險需求，另外市場也在消化沃什領導下的美聯儲可能呈現的政策面貌，美元獲得明顯反彈，人民幣小幅收跌，只是春節前市場仍偏結匯，中間價維持穩中偏升走勢。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9608，較上個交易日升87點子，創2023年5月16日以來近33個月新高，較市場預期偏弱10點子，上個交易日報6.9695。