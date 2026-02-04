03/02/2026 09:25
【聚焦人幣】人幣中間價升87點子報6.9608，創近33個月新高
《經濟通通訊社3日專訊》隔夜全球市場巨震引發避險需求，另外市場也在消化沃什領導下的美聯儲可能呈現的政策面貌，美元獲得明顯反彈，人民幣小幅收跌，只是春節前市場仍偏結匯，中間價維持穩中偏升走勢。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9608，較上個交易日升87點子，創2023年5月16日以來近33個月新高，較市場預期偏弱10點子，上個交易日報6.9695。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.9608
|-87.00
|1歐元/人民幣
|8.2174
|-477.00
|100日圓/人民幣
|4.4797
|-129.00
|1港元/人民幣
|0.8912
|-13.20
|1英鎊/人民幣
|9.5192
|-193.00
|1澳元/人民幣
|4.8441
|+11.00
|1紐元/人民幣
|4.1856
|-60.00
|1新加坡/人民幣
|5.4765
|+6.00
|1瑞郎/人民幣
|8.9381
|-718.00
|1加元/人民幣
|5.0920
|-178.00
|1人民幣/林吉特
|0.5672
|+16.10
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.0073
|+836.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3073
|-154.00
|1人民幣/韓元
|208.5100
|+47.00