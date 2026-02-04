03/02/2026 13:44

【ＡＩ】北京人形機械人創新中心完成首輪超7億元融資，百度等參投

《經濟通通訊社3日專訊》據內媒報道，近日，北京人形機械人創新中心完成首輪超過7億元人民幣市場化融資。該輪融資匯聚了北京市人工智能產業投資基金、亦莊國投、北京高精尖基金、華控基金等多家投資機構，並獲得百度(09888)、東土科技(深:300353)等產業方的戰略投資。



此次融資亦標誌著北京人形在持續深化技術研發同時，正式步入市場化運營與產業化落地並行新階段。資金將重點投入通用機械人平台「具身天工」與通用具身智能平台「慧思開物」兩大核心技術反覆運算與規模化推廣。



據介紹，北京人形機器人創新中心成立於2023年，由京城機電、小米(01810)、優必選(09880)、亦莊機器人、首程資本等共同發起，致力於打造國際一流的具身智能機器人創新平台；2024年10月獲授「國家地方共建具身智能機器人創新中心」，進一步確立了其在國家科技創新體系中的重要地位。(wn)