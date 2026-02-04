03/02/2026 16:17

《中國要聞》有色金屬工業協會：擴大國家銅戰略儲備，探索商業儲備機制

《經濟通通訊社3日專訊》在今日舉行的2025年有色金屬工業經濟運行情況新聞發布會上，中國有色金屬工業協會副秘書長段紹甫表示，將完善銅資源儲備體系建設，一方面擴大國家銅戰略儲備規模，另一方面探索進行商業儲備機制，通過財政貼息等方式選擇國有骨幹企業試行商業儲備。除了儲備精煉銅之外，也可研究將貿易量大、容易變現的銅精礦納入儲備範圍。



就銅冶煉產能治理工作，段紹甫表示，目前國內已叫停了200多萬噸銅冶煉項目，銅冶煉產能過快增長的勢頭已得到有效抑制。未來，行業協會將繼續配合國家有關部門嚴格管控新增礦銅冶煉項目，從源頭上改善外採比逐年提升的現狀。



中國有色金屬工業協會黨委常委、副會長陳學森則表示，當前，銅、氧化鋁「反內捲」政策基本上都在出台，效果預計在後續兩三年內逐步體現。(sl)