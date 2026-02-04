03/02/2026 17:49

【ＡＩ】摩爾線程推出AI Coding Plan智能編程服務

《經濟通通訊社3日專訊》摩爾線程(滬:688795)在微信公眾號宣布，今日正式推出AI Coding Plan智能編程服務。



作為首個基於國產全功能GPU算力底座構建的智能開發解決方案，該服務以MTT S5000強勁的全精度計算能力為核心驅動，融合硅基流動推理加速引擎，並集成GLM-4.7頂尖代碼模型，成功實現了國產芯片與國產大模型在AI Coding領域的關鍵突破，標誌著國產算力在AI核心生產力工具領域打破瓶頸，具備了支撐高複雜度應用開發的實戰能力。



目前，摩爾線程AI Coding Plan服務已實現與Claude Code、Cursor、OpenCode等多款主流編程工具的即插即用適配，開發者可在不同開發環境中無縫切換。(sl)