03/02/2026 09:36

【聚焦人幣】監管似有意推高中間價，人民幣即期開市升111點報6.9402

《經濟通通訊社3日專訊》隔夜全球市場巨震引發避險需求，另外市場也在消化沃什領導下的美聯儲可能呈現的政策面貌，美元獲得明顯反彈。人民幣兌一美元中間價今報6.9608，較上個交易日升87點子，創2023年5月16日以來近33個月新高，較市場預期偏弱10點子，監管似有意推高中間價，和市場價偏離越來越小，後續會否借此提高彈性還有待觀察。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開111點子，報6.9402，上個交易日即期匯率收盤報6.9513。



平安銀行最新觀點認為，考慮到近期人民幣中間價與市場價偏離幅度已有所收斂，人民幣市場升值壓力有所釋放，後續人民幣升值速度或得到有效調控，使得人民幣波動率整體保持穩定。在內外因素共同作用下，人民幣匯率或將維持偏強震盪。(sl)