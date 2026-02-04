03/02/2026 16:53

【聚焦人幣】人幣即期收升151點子報6.9362，創逾兩年半新高

《經濟通通訊社3日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9362，較上個交易日4時30分收盤價升151點子，止三連跌，創2023年5月10日以來逾兩年半新高，全日在6.9355至6.9431之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升93點子，報6.9325。



今日人民幣兌一美元中間價報6.9608，較上個交易日升87點子，創2023年5月16日以來近33個月新高，較市場預期偏弱10點子。



在美元反彈背景下，中間價保持偏強，明顯提振市場看多人民幣信心。市場人士也表示，外部美元探底反彈，對人民幣升值有些壓制，但政策信號引導偏升值方向，市場結匯仍可能被激發，預計春節前即期匯價仍有一定的升值空間。



一中資行交易員稱，「美元明顯回升，人民幣中間價也調升這麼多，有引導升值的意思」。另一外資行交易員也表示，今日中間價調升幅度有點大，市場會解讀為允許即期進一步升值的訊號。按照1月的升值速度，到春節前估計即期匯價將接近6.9350元。(sl)