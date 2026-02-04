03/02/2026 15:15

《股壇解碼－戴名》美國數據醜態百出；恒隆地產單天保至尊

《股壇解碼》高盛預測美國聯儲局可能要等到下半年才會降息兩次，並且認為2027年不會再降息。



美國1月消費者信心指數意外地跌9.7點至84.5，遠低於市場預期的90.9，創下自2014年5月以來的新低。調查顯示獨立選民的悲觀情緒最為明顯，勞動市場疲弱被視為主要原因之一，認為工作機會充足的比例由上月的27.5%降至23.9%，為2021年2月以來最低；普遍認為工作難找的比例從19.1%升至20.8%，同樣創下2021年2月以來新高；勞動市場差異指標跌至3.1，暗示失業率可能從12月的4.4%進一步上升。



蘋果公司(US.AAPL)截至去年12月27日的3個月內，大中華區營收暴升38%至255億美元，遠超市場預期的218億美元，管理層將此歸功於智能手機升級換代的用戶激增，以及消費者從其他品牌轉投蘋果的數字錄雙位數增長，令到蘋果在大中華和中國大陸的在用設備量創歷史新高。



*神話不再*



國際金價1月29日亞洲盤一度見每盎司5500美元，但美股開盤後半小時即快速回落，並錄得跌幅接近6%，創去年10月21日以來最大盤中跌幅。市場傳聞微軟(US.MSFT)業績不佳，引發市場對AI泡沫的擔憂，導致股價暴跌10%，連帶多隻AI相關股亦出現拋售，金市因此出現獲利盤。有一點投資者要留意，各國央行自去年第三季開始減少購入黃金。



印度和歐盟敲定自由貿易協定(FTA)，大有在貿易上去美國化的意味，經濟學家認為各國正逐步尋求與美國經濟脫勾。



能源方面，倫敦布蘭特期油價格突破每桶70美元，美國剛拿到委內瑞拉石油就出現油價上升，雖然原油有分輕重質之分，但水漲船高，間接令美國得益。



*內憂外患*



內地1月官方製造業PMI從12月的50.1跌至49.3，低於市場預期，並且首次跌破50的分界線，數據顯示製造業已進入收縮區間。雖然1月是製造業傳統淡季，加上國內需求仍然疲弱，導致數據下跌可以理解，但非製造業PMI亦從12月的50.2降至49.4，創2022年12月以來最低，就有點讓市場擔心，數據反映服務業同樣面臨需求不足。統計局認為部分傳統製造業在春節前後就進入季節性慢速期，市場需求未見明顯回暖，整體經濟仍受需求疲弱拖累。相關數據可能令中國官方設定今年的GDP增長目標在4.5%至5%之間，1月PMI雙雙下滑，凸顯中國經濟短期內仍面對需求不足和產能利用率下降的困境。



*時不與我*



恒指上周即月期權認沽比例60:40，明顯倉位在28000點call和26400點put，投資者要小心28000點的倉位在上周五新增500多張，當天恒指在27800點附近開始下跌，不排除是貼價short call，加上昨日（2日）從26400點至25800點段段有，如果猜測正確，恒指即月應該會直穿26000點附近才喘定，另一邊牛熊證街貨分布亦和期權倉位相呼應，看來2月將大吹淡風。



香港趁黃金大升市推出實金ETF，可惜事與願違碰上金價大跌。由於金價累計升幅巨大，投資者不宜盲目博金價反彈。



*股票簡評*



恒隆地產(00101)主要從事物業投資、物業發展、經營停車場管理和物業管理，集團身為一家多元化的物業發展公司，旗下物業組合包括商場/商舖、寫字樓、住宅、服務式寓所，工業/寫字樓以至停車場物業等，集團的基本重點是在營運的城市購入最佳的土地，並推出高品質的設計和高質量的物業，物業項目遍及上海、瀋陽、濟南、無錫和天津等地。



從集團最近的業績報告得知，其核心業務雖未至於全盤倒下，但整體表現仍四面受敵。首先，全年總收入跌破100億元，按年減少超過12%。物業銷售收入大幅萎縮是主要原因，全年物業銷售按年大跌83%至不足3億元，當中香港銷售收入跌幅高達86%，並錄得經營虧損，幸運的是內地銷售沒有同步出現大跌，並且錄得小幅增長，但集團整體仍錄得虧損。昔日單天保至尊的銷售業務，如今成為拖累整體表現的主要兇手。



其次，恒隆地產核心收入來源租賃業務也出現疲弱跡象，內地商場租金收入錄得輕微升幅，但辦公室收入卻下跌8%。依數據看，國內經濟復甦速度遠遠不及預期，零售和辦公室租金欠缺增長。



第三是財務壓力，利息支出增幅有所收窄，但仍超過9億元，對恒隆地產的盈利構成壓力；物業重估虧損接近14億元，進一步拖累業績表現。



恒隆地產股東應佔基本純利按年上升3%至32.02億元，當中有大部分收入來自租賃業務的穩健表現。整體而言，集團痛點集中在三方面，一是物業銷售收入急劇萎縮導致總收入下滑，二是租賃業務雖穩健但增長乏力，特別是辦公室租金表現疲弱，三是財務壓力持續，包括利息支出和資產重估虧損。這些不利因素反映集團在香港市場復甦緩慢、內地辦公室需求不足的不利條件下，短期盈利增長空間非常有限，未來能否單靠杭州、上海和無錫等多個新項目落成帶來租金貢獻就翻身成功，將成為集團業績表現的關鍵，合理買入價應在7.5元左右。《資深市場人士 戴名》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



*以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。讀者有任何交流，可以發電郵至imail1997@gmail.com