03/02/2026 15:55

【特朗普當政】美兩黨移民執法分歧難解，政府多部門停擺或延長

《經濟通通訊社3日專訊》在圍繞政府移民執法行動的對峙中，美國總統特朗普敦促眾議院的極端保守派，接受他與民主黨達成的協議，以結束政府停擺。



特朗普在社交平台上呼籲，眾議院共和黨人立即通過支出法案，並告訴議員，這項協議「不得作出任何改動。」



眾議院議長約翰遜在推動一項已在參議院通過的法案上頗為棘手。該法案是特朗普與民主黨領袖舒默談判的產物，將為大多數聯邦機構提供資金直至9月30日，並為國土安全部提供資金直至2月13日。這一安排在兩黨就執法政策調整展開磋商的同時，保留了對移民突襲行動的撥款。



不過，該法案在兩黨內部都遭到質疑，或令原本預計短暫的停擺被延長。(rc)