03/02/2026 09:14

【特朗普當政】巴克萊：聯儲局換帥將衝擊市場，標普500指數或下跌16%

《經濟通通訊社3日專訊》沃什預計將於5月接任聯儲局主席一職，巴克萊預計事件將衝擊市場。



巴克萊股票戰術策略全球主管Alexander Altmann表示：「市場或許在糾結沃什是否被視為一位鷹派，但真正的考驗更可能在5月之後到來。新任聯儲局主席通常會在上任後的六個月內受到股市一定程度的考驗。」



Altmann匯編的數據顯示，自1930年以來，在新任聯儲局主席上任後的1個月、3個月和6個月期間，標普500指數的平均下跌幅度分別為5%、12%和16%。這些跌幅高於標普500指數在任意一年中通常經歷的高峰回落幅度。(rc)