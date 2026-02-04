03/02/2026 15:55

【特朗普當政】特朗普宣布120億美元關鍵礦產儲備項目，希望降低對中國稀土依賴

《經濟通通訊社3日專訊》美國總統特朗普正式宣布，建立價值120億美元的關鍵礦物儲備項目，希望減少對中國稀土的依賴。



特朗普周一（2日）在白宮表示，這項名為Project Vault的儲備計劃旨在「確保美國企業和工人永遠不會因任何短缺而受到損害」。



據高級政府官員早前對彭博表示，該計劃將約20億美元的私人資本，與美國進出口銀行提供的100億美元貸款相結合，該項目對於美國私人機構來說是首次。



目前已有十幾家公司參與該項目，其中包括通用汽車、Stellantis NV、波音公司、康寧公司、谷歌等。



這項新舉措將為參與的製造商提供一種途徑，使其業務免受關鍵材料價格波動的影響，無需維護自己的庫存。根據該協議，承諾之後以特定庫存價格購買原物料的公司，只要支付一些預 付款，將能夠向Project Vault提供他們所需材料的採購清單。(rc)