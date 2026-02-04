03/02/2026 11:00

【外圍經濟】摩根士丹利建議「逢低買入」新興市場

《經濟通通訊社3日專訊》摩根士丹利策略師表示，美國總統特朗普提名沃什領導聯儲局，並不意味新興市場貨幣和本地債券市場長達一年的上漲行情就此結束。



James Lord、Simon Waever等策略師表示，儘管MSCI新興市場貨幣指數自上周四（1月29日）收盤以來已下跌0.5%，但投資者仍應逢低買入本地市場，因為基本面依然穩健，貨幣政策繼續發揮著壓艙石作用。



他們表示：「新興市場牛市可能依然完好。」上周後期的價格走勢「可能是由於投資者措手不及，在外匯市場倉位錯誤而被放大。」



哥倫比亞上周五（1月30日）加息「就是新興市場央行採取支持本幣行動的最新例證。」(rc)