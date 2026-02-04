03/02/2026 10:36

【外圍經濟】馬斯克的SpaceX與xAI合併，估值達1.25萬億美元

《經濟通通訊社3日專訊》馬斯克周一（2日）表示，SpaceX已收購xAI，兩家公司將合併。



知情人士透露，此交易對SpaceX的估值為1兆美元，對xAI的估值為2500億美元。



馬斯克在SpaceX網站上發布的致員工備忘錄中表示，此次合併對於打造「最具雄心、垂直整合的創新引擎」至關重要。此次合併將整合SpaceX（研發和發射火箭公司）、Starlink（衛星互聯網公司）、xAI（開發大型語言模型Grok公司）以及X（社交平台）。



馬斯克表示：「這不僅標誌著SpaceX和xAI使命的下一個篇章，更是下一部作品：擴展規模，打造一顆有感知能力的太陽，從而了解宇宙，並將意識之光延伸至星辰！」



馬斯克稱，此次收購是必要的，因為全球用於人工智能的電力需求無法透過「地面解決方案」來滿足，矽谷很快將需要在太空中建立數據中心，以支援人工智能雄心。(rc)