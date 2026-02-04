03/02/2026 11:02

【外圍經濟】日本財相重申與美國保持密切協調，表示高市演說並非主張日圓疲軟

《經濟通通訊社3日專訊》日本財務大臣片山皋月周二（3日）表示，日本將繼續與美國密切協調，高市早苗上周末的演講並沒有過度強調日圓疲軟的好處。



片山表示：「日本和美國一直在進行協調，包括我這個層面以及貨幣政策高級官員層面。我們在去年9月達成了一項聯合聲明，因此我們將繼續按照該協議進行協調，並採取適當的應對措施。」



此外，她表示：「高市早苗只是對日圓問題給出教科書式的回答，並沒有特別強調日圓疲軟的優點。」她補充說，她同意高市的觀點，即日圓疲軟有利有弊。



高市周日（1日）在競選集會上表示，日圓疲軟可能為出口導向的產業帶來重大機遇，這令外界對其政府準備干預日圓匯率的猜測降溫。日圓周一再度跌回155關口，周二早上在155.50附近。(rc)