04/02/2026 17:25

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 歐元區公布12月PPI及1月CPI數據

▷ 美國公布1月ADP就業變動數據

▷ 美股三大指數收跌，恒指微升 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社4日專訊》美股昨日遭遇拋售，市場避險情緒急速升溫，資金大舉撤離高估值的科技板塊，轉至傳統經濟股及避險資產。道指收市跌166.67點或0.34%，報49240.99點；標普500指數跌58.63點或0.84%，報6917.81點；納指跌336.92點或1.43%，報23255.19點。港股方面，恒生指數收市報26847，升12點，成交2854億元。各國重要經濟活動方面，本港時間5日凌晨1:00am，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金在艾肯扶輪社經濟研討會發表演說。數據方面，今日5:00pm，歐元區公布1月綜合採購經理人指數，料維持於51.5；1月服務業採購經理人指數料由52.4降至51.9。5:30pm，英國公布1月綜合採購經理人指數，料由51.4升至53.9；1月服務業採購經理人指數料由51.4升至54.3。今晚6:00pm，歐元區公布12月生產者物價指數，月率料由0.5%逆轉至下滑0.3%，年率跌幅料由1.7%擴大至2.1%；1月消費者物價指數月率料由0.2%逆轉至下滑0.5%，年率升幅料由2%收窄至1.7%。9:15pm，美國公布1月ADP就業變動，料由4.1萬升至4.5萬。10:45pm，美國公布1月綜合採購經理人指數，料由52.7升至52.9；1月服務業採購經理人指數料維持於52.5。在美國，今日公布業績的公司有：谷歌-C(US.GOOG)、高通(US.QCOM)、優步(US.UBER)等。(wa)