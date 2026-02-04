26,847.32
+12.55
(+0.05%)
26,534
-315
(-1.17%)
低水313
5,366.44
-100.82
(-1.84%)
4,102.20
+34.46
(+0.847%)
4,698.68
+38.57
(+0.828%)
14,156.27
+29.16
(+0.206%)
73,668.5500
-2,101.6600
(-2.774%)
04/02/2026 17:05
商品價格行情：期油報63.08美元；倫敦金5081.25美元
原油價格行情（美元）
|名稱
|17:00報價
|升/跌
|比例
|3月紐約期油
|63.08
|-0.13
|-0.21%
|4月布蘭特期油
|67.11
|-0.22
|-0.33%
金銀行情（美元）
|名稱
|買價
|升/跌
|比例
|倫敦金
|5081.25
|135.01
|2.73%
|紐約期金
|5101.56
|166.56
|3.38%
|倫敦銀
|89.87
|5.36
|6.34%
|紐約期銀
|90.01
|6.70
|8.05%
*上述報價只供參考用