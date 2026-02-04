04/02/2026 07:53

【比特幣】比特幣一度重挫逾6%，跌至特朗普當選後新低

《經濟通通訊社4日專訊》虛擬貨幣市場周二（3日）遭遇猛烈拋售，避險情緒升溫導致比特幣跌穿關鍵支持位，創下自2024年11月特朗普當選以來的最低水平，日內一度重挫逾6%，報72945美元。



此次暴跌的主要導火線，市場普遍歸咎於特朗普近日提名沃什接任聯儲局主席的消息，投資者憂慮其鷹派立場將導致高利率環境維持更長時間，加上近期美伊地緣政治緊張局勢升溫，進一步打擊風險資產的吸引力。



以太幣跌幅更深，日內一度下瀉逾8%，低見2108美元，顯示沽壓已蔓延至整體幣圈。 ​

衍生品市場同樣血流成河。根據加密貨幣數據平台CoinGlass的統計，過去數日的劇烈波動已觸發全網超過25億美元的期貨合約強制平倉。 ​

回顧近期走勢，比特幣自2025年10月曾創下126223美元的歷史新高後，升勢無以為繼。截至本周二，比特幣年初至今已累計下跌約15%，較去年10月中高位更大幅回調約40%，技術上已陷於深度調整區間。(kk)