04/02/2026 08:31

【開市Ｇｏ】資金撤離美股科技板塊，官方闢謠增值稅傳聞，長和就港口合約展仲裁

2026年2月4日【要聞盤點】



1、美股周二(3日)遭遇拋售，科技股成為重災區，拖累納指重挫逾1.4%，幾近全數蒸發2026年以來的累積升幅。市場避險情緒急速升溫，資金大舉撤離高估值的科技板塊，轉至傳統經濟股及避險資產。道指收市跌166.67點，或0.34%，報49240.99點；標普500指數跌58.63點，或0.84%，報6917.81點；納指跌336.92點，跌幅為1.43%，報23255.19點。中國金龍指數跌72點。日經期貨截至上午7時59分跌45點。



2、里奇蒙聯儲行長表示，央行現時聚焦將通脹拉回目標水平，而聯儲局理事米蘭稱，當前無強烈通脹壓力，今年需降息超過一個百分點。



3、眾議院表決通過後，美國總統特朗普簽署撥款法案，結束美國政府部分停擺。



4、美國軍方證實，美國與伊朗在霍爾木茲海峽及阿拉伯海發生兩起軍事事件，其中一架伊朗無人機因過度接近林肯號航空母艦，被F-35戰鬥機擊落，特朗普稱美伊仍維持外交對話。



5、2月4日，中國人民銀行將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展8000億元人民幣買斷式逆回購操作，期限為3個月（91天）。



6、工業和信息化部部長李樂成強調推動6G、量子科技、生物製造、氫能、腦機接口、具身智能等領域攻關突破。



7、2026年中央一號文件指出，因地制宜發展農業新質生產力，促進人工智慧與農業發展相結合，拓展無人機、物聯網、機械人等應用場景，加快農業生物製造關鍵技術創新。



8、香港特區土地註冊處公布，上月樓宇買賣合約共7631份，環比跌15.2%，同比升54.5%；合約總值572億元，環比跌12%，同比升55.8%。



9、Anthropic推出針對企業內部法務團隊的工具，引發對軟件公司前景擔憂，高盛一籃子軟件股指數創去年4月以來最大跌幅。



10、AMD第一財季營業收入預期95億至101億美元，優於分析師平均估計93.9億美元，但部分預測超100億美元，此展望令期望AI算力增加帶來更大回報的投資者失望，盤後跌逾7%。





【焦點股】



金礦股：紫金礦業(02899)、招金礦業(01818)、山東黃金(01787)

- 金價強勢反彈，惟5000美元關口見阻力



比特幣ETF：FA南方比特幣 (03066)、FA三星比特幣(03135)

- 比特幣一度重挫逾6%，創特朗普當選以來新低



遊戲股：騰訊(00700)、網易(09999)、心動公司(02400) 科網股：百度(09888)、阿里(09988)、美團(03690)

- 官方澄清遊戲等行業增值稅上調傳言不實

- 中概股隔晚普遍下跌，金龍指數下跌近0.9%



SaaS軟件股：金山軟件(03888)、微盟集團(02013)

- AI工具引發軟件行業擔憂，據報交易員持續拋售美股軟件板塊



長和(00001)

- 強烈反對巴拿馬裁定港口合約違憲，已就特許經營爭議展開國際仲裁



機械人概念股：優必選(09880)、越疆(02432)、臥安(06600) 低空經濟概念股：美團(03690)、小鵬汽車(09868)

- 無人機及機械人首次被寫入中央一號文件



天齊鋰業(09696)

- 擬折讓9%配發H股，佔擴大後已發行股份3.68%

- 同時計劃發行可換股債券，最多可換3.35%持股

- 共籌逾58億元拓鋰業務發展



博彩股：澳博控股(00880)、銀河娛樂(00027)、金沙中國(01928)

- 澳門旅遊局局長預計春節假期將有逾140萬人次旅客訪澳



國恩科技(02768)

- 近低位定價超購2251倍一手分配率2%，暗盤升31%，今日掛牌



康方生物(09926)

- 授權濟川藥業伊喜寧商業權，交易額最高9000萬人民幣



英諾賽科(02577)

- 完成谷歌AI硬件平台導入，簽署供貨協議



小馬智行(02026)

- 去年虧損大幅收窄至最多1.43億美元



高鑫零售(06808)

- 執董兼首席執行官李衛平失聯，曾任職盒馬，內媒傳帶走調查



和鉑醫藥(02142)

- 料去年度溢利最高達9500萬美元，大升逾34倍





【油金報價】



紐約期油下跌0.23%，報每桶63.74美元



布倫特期油上漲2.29%，報每桶67.82美元



黃金現貨上漲0.39%，報每盎司4967.58美元



紐約期金上漲1.13%，報每盎司4992.41美元