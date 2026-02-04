04/02/2026 14:53

【特朗普當政】瑞穗提醒沃什：聯儲局若大幅縮表，將被迫更頻繁干預

《經濟通通訊社4日專訊》美聯儲局主席提名人沃什一直公開呼籲大幅縮減美聯儲局資產負債表。不過，瑞穗證券的分析指出，實現這一目標將迫使美聯儲局在日常貨幣市場操作中，轉向更「干預主義」的角色。



瑞穗證券宏觀策略主管康斯特姆在報告中指出，目前準備金水平「已接近維持聯邦基金市場有序運作的極限。若繼續縮表，這將成為一個問題。」



多年來，美國政策制定者一直採用「充裕準備金」框架，旨在確保銀行體系有充足流動性，使金融機構能夠滿足監管要求並進行支付結算，而無需向美聯儲局借貸。



不過，若回歸至準備金稀缺、美聯儲局資產負債表大幅縮水的環境，可能導致銀行帳戶透支，並增加其在隔夜市場的融資需求，從而加劇貨幣市場波動，並削弱美聯儲局對短期利率目標的控制力。(rc)