26,847.32
+12.55
(+0.05%)
26,534
-315
(-1.17%)
低水313
5,366.44
-100.82
(-1.84%)
4,102.20
+34.46
(+0.847%)
4,698.68
+38.57
(+0.828%)
14,156.27
+29.16
(+0.206%)
73,675.7100
-2,094.5000
(-2.764%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
04/02/2026 15:02
紐元兌美元報0.6044，新西蘭去年第四季失業率升至5.4%略高預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|97.345
|97.437
|-0.092
最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|156.34/38
|156.28/32
|155.75/79
|歐元/美元
|1.1827/31
|1.1832/36
|1.1817/21
|英鎊/美元
|1.3711/15
|1.3714/18
|1.3696/37
|美元/瑞郎
|0.7750/54
|0.7747/51
|0.7749/53
|美元/加元
|1.3634/38
|1.3633/37
|1.3641/45
|澳元/美元
|0.7031/35
|0.7027/31
|0.7019/23
|紐元/美元
|0.6042/46
|0.6038/42
|0.6043/47
|美元/人民幣
|6.9362/66
|6.9364/68
|6.9380/84
|美元/港元
|7.8133/37
|7.8150/54
|7.8129/33
上述報價只供參考用