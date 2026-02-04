04/02/2026 10:37

《強積金》積金評級:1月強積錄3.42%回報，人均賺約11091元

《經濟通通訊社4日專訊》積金評級表示，強積金1月錄得3.42%的回報，以絕對金額計算，1月份的投資收益約為532億元，按強積金479萬名成員計算，人均約11091元。



1月份港元債券是唯一錄得虧損的資產類別，而亞洲股票，香港及中國股票則表現領先，分別創下強積金制度成立以來單月回報的第二佳與第六佳紀錄。計入供款後，強積金總資產預計將於1月底首次突破1.6萬億元關口，總資產規模達1.61萬億元，較去年12月底增加562億元，創下強積金資產連續第九個月歷史新高，相當於強積金479萬名成員的平均賬戶結餘達335834元，亦創歷史紀錄。



主席叢川普表示，香港及中國股市在今年開局強勁，而歷史顯示當本地市場表現良好時，強積金亦往往表現出色。因此，對今年本地市場感到樂觀，不過強積金成員很可能將面臨波動性的挑戰，這更突顯分散投資的重要性。預期2026年市場將呈現正面但波動的格局。難以預測的政治與地緣政治局勢交織，正為金融市場帶來壓力。(bi)