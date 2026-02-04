04/02/2026 19:28

《再戰明天》英倫銀行及歐洲央行公布議息結果，美國公布申請失業金人數

《經濟通通訊社4日專訊》英倫銀行及歐洲央行公布議息結果，及美國公布申請失業金人數，料為周四（5日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，本港時間周四晚8:00pm，英倫銀行宣布利率決定、公布貨幣政策報告以及會議記錄。9:15pm，歐洲央行公布利率決議；9:45pm，歐洲央行召開新聞發布會。



*澳洲公布進出口數據，歐元區公布零售銷售*



數據方面，周四8:30am（本港時間．下同），澳洲公布12月出口；12月進口；12月貿易收支料由29.4億澳元升至35億澳元。3:00pm，德國公布12月工廠訂單，月率料由5.6%逆轉至下滑2.2%。6:00pm，歐元區公布12月零售銷售，月率料由0.2%逆轉至下滑0.2%，年率升幅料由2.3%收窄至1.7%。8:00pm，英國公布官方指標利率，料維持於3.75%。9:15pm，歐元區公布官方指標利率，料維持於2.15%。9:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由182.7萬升至185萬；首次申請失業救濟金人數料由20.9萬升至21.2萬。(wa)