內地售足金掛墜被指摻鐵銀鈀，周生生(00116)：貨品質量完全符合國家標準

《經濟通通訊社4日專訊》內媒報道，有內地消費者將自己的周生生(00116)足金掛墜送檢後，發現其掛墜不同點位的金含量不同，且發現含有鐵、銀、鈀等多種其他金屬元素。



周生生發聲明表示，充分理解顧客和公眾的顧慮，針對顧客反饋的相關情況，公司高度重視，第一時間覆核當時出廠批次的破壞性檢測報告，報告顯示該批次貨品質量完全符合國家相關標準。



周生生補充，於今年2月3日，將同批次同款福袋送檢至國家珠寶玉石首飾檢驗集團有限公司(NGTC)，採用X射線螢光光譜法(XRF)進行檢測，該福袋貨品的檢測結論為足金飾品。NGTC對該貨品隨機選取3個檢測點，檢測所得金含量結果依次為99.99%、99. 99%、99.98%。



周生生亦指，正全力配合相關部門開展工作，相關進展將及時公布。(jl)