04/02/2026 11:40
《港元利率》港元拆息普遍下跌，一個月拆息報2.49厘
《經濟通通訊社4日專訊》港元拆息普遍下跌，而與樓按相關的一個月拆息報2.49435厘，跌2.559基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.74179厘，跌0.66基點。
隔夜息報1.7825厘，跌1.179基點；一周拆息跌5.904基點，報1.9306厘，兩周則升0.59基點，報2.39411厘。長息方面，六個月拆息跌0.072基點，報2.86851厘，一年期則跌1.649基點，報2.9653厘。
港元匯價今日在7.8159-7.8123之間上落，最新報7.8146。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|1.7825
|-1.179
|一周
|1.9306
|-5.904
|兩周
|2.39411
|+0.59
|一個月
|2.49435
|-2.559
|兩個月
|2.67946
|-
|三個月
|2.74179
|-0.66
|六個月
|2.86851
|-0.072
|一年
|2.9653
|-1.649
