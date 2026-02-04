04/02/2026 11:45

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 施羅德投資指市場對AI泡沫戒心提高

《環富通基金頻道4日專訊》施羅德投資股票投資聯席主管Alex Tedder指，市場對人工智能(AI)泡沫的戒心持續提高，投資者加強探究企業投入AI技術後的回報效益。這股趨勢在未來幾個月將更趨白熱化，引發股票市場波動與兩極化，而兩者均提供了投資機遇。*AI變現路徑或極分散，市場極易誤判風險與價值*Tedder指目前市場愈來愈挑剔：具備清晰變現模式的企業（例如Google的雲端業務）獲得市場支持；反之，回報前景不明或欠缺說服力的公司（如甲骨文公司(Oracle)於12月公布業績後的情況）則面臨市場質疑。投資者往往傾向將「AI風險」視為單一範疇，但實際上，不同企業面對的競爭壓力、商業模式及融資需求截然不同。一旦領先的大型語言模型（LLM，如ChatGPT或Anthropic）因競爭或資金瓶頸而受挫，無疑會打擊整體板塊的投資氣氛，令整體估值受壓。然而，來自AI技術的收益並非單一流向某些領域，變現路徑可能極為分散甚至被隱藏。這種複雜性令市場極容易誤判板塊相關的風險與價值。*收益未必出現在預期之處，須檢視技術「全棧」*他預期個別企業之間的股票表現分化將持續加劇，即使是在表面上相似的AI領域，原因有三。第一，收益未必出現在預期之處。AI技術的應用方式極為多元，對營收的影響亦各有不同。部分用戶透過訂閱或授權直接支付AI相關費用，但也有用戶是在不直接付費的情況下，使用已整合AI功能的工具。許多企業正靜靜地部署AI，以鞏固其市場佔有率、提升業務轉化率或優化單位經濟效益(unit economics)。他認為分析AI變現能力時，必須檢視其技術「全棧」(full stack)，涵蓋用戶互動的應用程式(applications)、驅動應用程式的LLM，以及支援的運算基建。*LLM與雲端商變現路徑最清晰，工作量驅動更快增長*第二，LLM與雲端商的變現路徑最清晰，最明顯的證據來自LLM公司本身。開發者使用費、企業授權及消費者訂閱費已產生可觀收益，預計幾年內總營收將達數百億美元，足以與成熟的軟件企業媲美。同樣地，超大型雲端供應商亦指AI工作量正驅動更快的業務增長。亞馬遜雲計算服務(AWS)、Azure及Google Cloud雲計算服務的管理層均不約而同表示，需求已超越現有產能。這些數據均顯示AI技術的變現正逐步落實。*變現收益有時被隱藏，惟正優化企業營運效益*第三，變現收益有時被隱藏，但正在優化企業的營運效益。第二層變現則更為隱蔽。Meta和Google等數碼平台並非將AI技術視為單一產品銷售，而是作為提升廣告表現與用戶參與度的工具。雖然這種業務增長並未被標註為「AI收入」，但其帶來的效益卻是實實在在的。許多行業板塊利用AI技術提升業務轉化率與盈利能力，這類隱藏變現收益規模龐大，卻往往被市場所低估。*AI投資回報焦慮存在，今年或為市場帶來更多波動*施羅德投資經濟團隊模擬了兩個情境，探討「AI盛世」(AI boom)與「AI泡沫爆破」(AI bust)的潛在走勢。兩個情境均對投資者及全球經濟構成挑戰：例如，在「AI泡沫爆破」情景中（模擬1999至2000年科網泡沫爆破後的情況），資本開支驟降可能引發輕微的經濟衰退及兩年的市場停滯。上述研究旨在探討AI這項顛覆性技術所帶來的長遠未知數。目前考慮到整體經濟基本面穩健（尤其是美國），預計股市會維持升勢。關於AI投資回報的焦慮確實存在，亦可能在2026年為投資市場帶來更多波動。正如過往的創新周期，部分AI企業（不論規模大小）難免會面臨淘汰。然而，實質收益已開始浮現，單憑少數企業的失利，並不足以動搖AI技術的長遠潛力。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。