04/02/2026 09:19

貨幣兌換 中間價 漲跌(BP) 1美元/人民幣 6.9533 -75.00 1歐元/人民幣 8.2111 -63.00 100日圓/人民幣 4.4615 -182.00 1港元/人民幣 0.8898 -13.90 1英鎊/人民幣 9.5144 -48.00 1澳元/人民幣 4.8752 +311.00 1紐元/人民幣 4.1951 +95.00 1新加坡/人民幣 5.4729 -36.00 1瑞郎/人民幣 8.9558 +177.00 1加元/人民幣 5.0933 +13.00 1人民幣/林吉特 0.5654 -18.00 1人民幣/俄羅斯盧布 11.0989 +916.00 1人民幣/南非蘭特 2.2974 -99.00 1人民幣/韓元 208.7600 +25.00

《經濟通通訊社4日專訊》市場仍在消化沃什獲得提名領導美聯儲的潛在政策影響，美元小幅回吐前幾天漲幅，不過國內市場供需仍偏結匯，中間價繼續推高。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9533，較上個交易日升75點子，兩連升，續創2023年5月16日以來近33個月新高，較市場預期偏弱近150點子，上個交易日報6.9608。