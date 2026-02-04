04/02/2026 09:19
【聚焦人幣】人幣中間價升75點子兩連升，報6.9533續創近33個月新高
《經濟通通訊社4日專訊》市場仍在消化沃什獲得提名領導美聯儲的潛在政策影響，美元小幅回吐前幾天漲幅，不過國內市場供需仍偏結匯，中間價繼續推高。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9533，較上個交易日升75點子，兩連升，續創2023年5月16日以來近33個月新高，較市場預期偏弱近150點子，上個交易日報6.9608。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.9533
|-75.00
|1歐元/人民幣
|8.2111
|-63.00
|100日圓/人民幣
|4.4615
|-182.00
|1港元/人民幣
|0.8898
|-13.90
|1英鎊/人民幣
|9.5144
|-48.00
|1澳元/人民幣
|4.8752
|+311.00
|1紐元/人民幣
|4.1951
|+95.00
|1新加坡/人民幣
|5.4729
|-36.00
|1瑞郎/人民幣
|8.9558
|+177.00
|1加元/人民幣
|5.0933
|+13.00
|1人民幣/林吉特
|0.5654
|-18.00
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.0989
|+916.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.2974
|-99.00
|1人民幣/韓元
|208.7600
|+25.00