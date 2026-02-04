04/02/2026 15:32

《中日關係》日本去年農林水產食品對華出口增7%，12月單月減2.2%

《經濟通通訊社4日專訊》日本農林水產省披露的數據顯示，2025年日本對中國出口的農林水產品及食品總額按年增長7%至1799億日圓，位列對外出口額的第4位，主要受惠於錦鯉及啤酒出口增加。不過，12月單月出口額同比減少2.2%。



中國政府於2023年以「核處理水」排海為理由，全面停止進口日本水產品，直到去年11月7日，日本才宣布中國恢復輸入日本水產品。然而僅兩周後，因日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論，中國又於11月19日起停止日本水產品進口。



據《日經中文網》報道，關於12月對中國大陸的出口減少，農林水產省負責人解釋稱，「由於中國的春節時間比去年晚，需求旺季有所變化」。對於現在的中日關係，上述負責人表示，「對2026年的出口額會產生多大影響尚不明朗」。