直播中 : 開市Good Morning - 網易季績遜色走定留？
27,097.51
-168.87
(-0.62%)
27,114
-112
(-0.41%)
高水16
9,211.23
-56.95
(-0.61%)
5,431.55
-68.44
(-1.24%)
492.85億
4,131.57
-0.41
(-0.010%)
4,719.35
+5.53
(+0.117%)
14,243.54
+82.61
(+0.583%)
2,646.37
+3.43
(+0.13%)
67,634.7900
+552.2700
(0.823%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1147
恒生指數
27,097.51
-168.87
(-0.62%)
期指
高水16
27,114
-112
(-0.41%)
國企指數
9,211.23
-56.95
(-0.61%)
科技指數
5,431.55
-68.44
(-1.24%)
大市成交
492.85億
股票
420.15億
(85.248%)
窩輪
19.59億
(3.975%)
牛熊證
53.12億
(10.777%)
即時更新：12/02/2026 09:56
可賣空股票總成交
1,893.46億
主板賣空
339.91億
(17.952%)
更新：11/02/2026 16:59
上証指數
成交：2,467.40億
4,131.57
-0.41
(-0.010%)
滬深300
4,719.35
+5.53
(+0.117%)
深証成指
14,243.54
+82.61
(+0.583%)
MSCI中國A50
2,646.37
+3.43
(+0.13%)
比特幣
資料由Binance提供
67,634.7900
+552.2700
(0.823%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1147
