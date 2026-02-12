04/02/2026 16:02

【關稅戰】外交部回應歐盟調查金風科技：敦促歐方停止濫用單邊經貿工具

《經濟通通訊社4日專訊》歐盟宣布對中國風電巨頭金風科技(02208)(深:002202)展開調查，原因是擔憂該公司從政府補貼中獲益，「扭曲」歐盟市場競爭。中國外交部發言人林劍對此表示：「具體情況建議向中方的主管部門了解。」不過，林劍同時指出，歐盟頻繁動用單邊經貿工具，對中國企業採取歧視性、限制性的措施，發出的是保護主義信號，損害的是歐盟形象，影響的是中國企業赴歐投資的信心。



林劍強調，中方敦促歐方恪守市場開放承諾和公平競爭原則，停止濫用單邊經貿工具，為各國企業提供公平、透明、非歧視的營商環境。中方堅定維護中國企業的正當合法權益。



歐盟中國商會早前發布聲明稱，注意到歐盟委員會決定依據《外國補貼條例》(FSR)對內地一家風電企業啟動深入調查。商會對歐盟頻密使用FSR調查中企表示嚴重關切和堅決反對。(ry)