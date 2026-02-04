04/02/2026 16:34

《十五五》專家研討黃金行業「十五五」規劃，加大黃金高端新材料研發

《經濟通通訊社4日專訊》據中國黃金協會通報，《黃金行業「十五五」發展規劃（討論稿）》專家研討會3日在北京召開。



院士專家們對行業「十五五」規劃內容的科學性、前瞻性和指導性表示高度認可，同時指出資源保障是黃金行業穩健發展的根基所在。「十五五」時期，要持續推進新一輪找礦突破戰略行動，高度重視低品位、難處理、共伴生資源的綜合利用，切實提高資源自給率和綜合利用水平。



專家強調，需聚焦制約行業發展的關鍵核心技術瓶頸，強化產學研用深度融合，加快突破2000米以下深井開採、氰渣綜合利用等先進技術、裝備的研發與應用。加大黃金高端新材料研發投入，助力產業向價值鏈高端邁進。(ct)