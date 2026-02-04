04/02/2026 11:05

期限 Shibor(%) 漲跌（基點/BP） 隔夜 1.3180 +0.10 1周 1.4730 -1.50 2周 1.5830 +7.20 1個月 1.5500 +0.00 3個月 1.5846 -0.13 6個月 1.6000 -0.42 9個月 1.6090 -0.14 1年 1.6190 -0.25

《經濟通通訊社4日專訊》人民銀行公布，今日進行750億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.4%。公開市場今日有3775億元逆回購到期，即今日淨回籠3025億元，本月以來已連續3個交易日收水共6745億元。另外，人行今日開展8000億元3個月期買斷式逆回購操作，鑑於本月有7000億元3個月期買斷式逆回購到期，即本月增量1000億元，是該期限買斷式逆回購近四個月來首次加量續作，旨在保持銀行體系流動性充裕，應對春節前資金面收緊壓力。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)隔夜及兩周向上，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(sl)