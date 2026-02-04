04/02/2026 16:49

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌14點子，報6.9376

《經濟通通訊社4日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9376，較上個交易日4時30分收盤價跌14點子，全日在6.9310至6.9384之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌11點子，報6.9348。



今日人民幣兌一美元中間價報6.9533，較上個交易日升75點子，兩連升，續創2023年5月16日以來近33個月新高，較市場預期偏弱近150點子。



一外資行交易員稱，中間價連續升，對市場影響比較大，「結匯需求不減，遠期結匯也不少，長端掉期也下破-1300點了」。



進入月初中國銀行間市場資金面寬鬆，境內美元流動性也未現緊張，美元兌人民幣短端掉期承壓下行至-4.8附近交投；長端掉期也在遠結需求帶動下跌破-1300點創逾兩個月新低。



另一外資行交易員表示，非農數據延後，對市場美元情緒偏負面影響。中國央行似乎對人民幣升值的容忍度更高。



美國供應管理協會(ISM)周一公布，上月製造業PMI回升至52.6，創2022年8月來新高。但因政府部分停擺，原本在本周公布的職位空缺數據及1月就業報告將延後公布，市場繼續消化沃什被提名美聯儲主席後的政策前景，美元指數已收復1月下旬以來的近半跌幅。(sl)

