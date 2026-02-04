26,847.32
恒生指數
26,847.32
+12.55
(+0.05%)
期指(夜)
低水313
26,534
-315
(-1.17%)
國企指數
9,048.38
-4.73
(-0.05%)
科技指數
5,366.44
-100.82
(-1.84%)
大市成交
2,854.33億
股票
2,637.04億
(92.388%)
窩輪
89.44億
(3.134%)
牛熊證
127.84億
(4.479%)
即時更新：04/02/2026 17:59
可賣空股票總成交
2,530.57億
主板賣空
444.59億
(17.569%)
更新：04/02/2026 16:59
上証指數
成交：10,635.45億
4,102.20
+34.46
(+0.847%)
滬深300
4,698.68
+38.57
(+0.828%)
深証成指
14,156.27
+29.16
(+0.206%)
MSCI中國A50
2,637.59
+20.92
(+0.80%)
比特幣
資料由Binance提供
73,686.9400
-2,083.2700
(-2.749%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9950
即將公佈經濟數據
日本-日本投資海外債券
即將公佈
05/02/2026 07:50
前值
JPY 1,776.00億
市場預測
--
日本-日本投資海外股票
即將公佈
05/02/2026 07:50
前值
JPY -1,560.00億
市場預測
--
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
73,686.94
-2,083.27
-2.749%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,174.9600
-58.7600
-2.631%
Binance-幣安幣-BNB BNB 幣安幣
715.1700
-39.6100
-5.248%
更新：05/02/2026 04:40
最新重要數據
新西蘭-失業率
公佈值
5.40%
公佈日期
04/02/2026 05:45
法國-消費者物價指數(年率)
公佈值
0.30%
公佈日期
03/02/2026 15:45
澳洲-官方指標利率
公佈值(比前值)
3.85%( +0.25%)
公佈日期
03/02/2026 11:30
