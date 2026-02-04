04/02/2026 16:24

銀聯國際與Visa達成跨境匯款戰略合作

《經濟通通訊社4日專訊》銀聯國際與Visa周一(2日)在上海共同宣布，雙方達成跨境匯款戰略合作。根據合作約定，雙方將結合不同市場用戶的使用習慣與場景需求，共同打造多元、便捷的跨境匯款服務體系。Visa旗下銀行、專業匯款公司等成員機構，將通過手機銀行App、官方網站、線下網點等多種渠道，同步上線銀聯跨境匯款服務，以適配全球用戶數字化支付需求。



銀聯國際首席執行官王立新表示，目前銀聯已與約80家境內銀行建立深度合作關係，此次與Visa攜手合作，將為更多境外用戶提供低成本、高效率、可信賴的跨境匯款服務。



Visa全球高級副總裁、資金流業務產品負責人Luba Goldberg則稱，雙方合作將進一步拓展全球資金流網絡，更好地支持中國市場的匯入匯款及B2C付款服務。(sl)