04/02/2026 10:00

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 2026年1月中國服務業PMI升至52.3，創三個月新高

▷ 新訂單增速3個月首加速，外需近3月兩度改善

▷ 綜合PMI增至51.6，製造業PMI連續兩月超50 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社4日專訊》RatingDog公布，2026年1月RatingDog中國通用服務業經營活動指數錄得52.3，高於50.0分界值，較去年12月的52略高，創三個月新高，此輪擴張期也因此延續至略逾三年。*新訂單增速3個月來首見加速*新接業務量增長勢頭轉強，是最近服務業活動擴張的主要原因。新訂單增速3個月以來首次出現加速，普遍因為促銷活動取得成效，激發顧客興趣增長。此外，一定程度上得益於新產品發布，外需在最近3個月來兩度錄得改善。新業務量持續流入，促使用工量在六個月來首次出現擴張，雖然擴展率尚微，但這是過去一年來，中國服務業用工僅有的第四次擴張記錄。勞動力產能得到擴充，所以雖然新業務量加速增長，未完成業務量的積壓率仍保持輕微。價格方面，服務業平均投入成本在新年之始繼續上升。調查樣本企業普遍反映，採購價格與燃料費用上揚，導致1月總體成本上升。不過，當月成本漲幅尚算輕微，並放緩至5個月最低。另一方面，2026年首月服務業整體銷售價格大致保持平穩。整體而言，1月份企業營商信心保持樂觀，業界寄望業務擴張計劃和市況改善，能有助未來 12 個月繼續推動銷售增長和經營活動擴張。不過，當月樂觀度低於2025年全年均值，企業對 全球經濟增長前景愈加憂慮。*綜合PMI增至51.6*1月份，綜合產出指數錄得51.6，高於50.0榮枯分界值及去年12月數值（51.3），顯示中國企業生產經營總量在新年之初進一步增長。此前公布的1月RatingDog中國製造業PMI錄得50.3，連續兩月超過50.0榮枯線，並較2025年12月的50.1上升。RatingDog 創始人姚煜點評數據稱，服務業供需兩端同步改善，外需邊際回暖。1月服務業商務活動加速增長，其核心驅動力在於新業務總量的更快增長。新出口業務在12月收縮後重返擴張區間，為近三個月內第二次增長，部分企業提及新產品發布是主要拉動因素。* 分析：料2月服務業PMI維持擴張*價格方面，成本壓力有所緩解。投入成本價格連續第11個月上漲，但讀數已放緩至五個月低點，燃料和採購品價格上漲是主要推手。銷售價格降幅收窄，讀數基本回升至榮枯線水平，終端定價壓力有所緩和。整體來看，1月服務業開局表現穩健。展望2月，受長達九天的春節假期拉動，文旅、餐飲及即時零售等消費型服務業或迎來增長，而生產性服務業則因工廠放假進入季節性休整期，服務業PMI或維持在擴張區間。中長期視角下，商業信心的小幅下滑提示外部環境不確定性仍是制約因素，未來服務業修復的持續性，仍將取決於內需改善的力度。(sl)