26,847.32
+12.55
(+0.05%)
26,534
-315
(-1.17%)
低水313
9,048.38
-4.73
(-0.05%)
5,366.44
-100.82
(-1.84%)
2,854.33億
4,102.20
+34.46
(+0.847%)
4,698.68
+38.57
(+0.828%)
14,156.27
+29.16
(+0.206%)
2,637.59
+20.92
(+0.80%)
73,692.8500
-2,077.3600
(-2.742%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9950
恒生指數
26,847.32
+12.55
(+0.05%)
期指(夜)
低水313
26,534
-315
(-1.17%)
國企指數
9,048.38
-4.73
(-0.05%)
科技指數
5,366.44
-100.82
(-1.84%)
大市成交
2,854.33億
股票
2,637.04億
(92.388%)
窩輪
89.44億
(3.134%)
牛熊證
127.84億
(4.479%)
即時更新：04/02/2026 17:59
可賣空股票總成交
2,530.57億
主板賣空
444.59億
(17.569%)
更新：04/02/2026 16:59
上証指數
成交：10,635.45億
4,102.20
+34.46
(+0.847%)
滬深300
4,698.68
+38.57
(+0.828%)
深証成指
14,156.27
+29.16
(+0.206%)
MSCI中國A50
2,637.59
+20.92
(+0.80%)
比特幣
資料由Binance提供
73,692.8500
-2,077.3600
(-2.742%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9950
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

06
八月
香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 月 6 日向公眾開放 香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 月 6 日向公眾開放
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 ...
推介度：
06/08/2025 - 23/02/2026
13
三月
啟德體育園｜「保誠保險呈獻 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-香港」2026首站香港！孫燕姿相隔12年登上香港第一大場館 啟德體育園｜「保誠保險呈獻 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-香港」2026首站香港！孫燕姿相隔12年登上香港第一大場館
大型盛事 文化藝術
啟德體育園｜「保誠保險呈獻 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-香港」2026首站香港！孫燕姿相隔12...
推介度：
13/03/2026 - 15/03/2026
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00981 中芯國際09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股01810 小米集團－Ｗ01024 快手－Ｗ00388 香港交易所
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最佳銀行兌換
日圓兌港元
電匯客戶買入
0.0500
電匯客戶賣出
0.0517
更新：05/02/2026 04:40:17
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
中銀, 滙豐, 恒生
29/01/2026 12:43
5.250%
渣打香港, 工銀亞洲, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
29/01/2026 12:43
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處