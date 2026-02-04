26,724.94
-109.83
(-0.41%)
26,751
-67
(-0.25%)
高水26
9,004.66
-48.45
(-0.54%)
5,347.30
-119.96
(-2.19%)
1,514.10億
4,067.67
-0.07
(-0.002%)
4,653.32
-6.79
(-0.146%)
13,997.72
-129.39
(-0.916%)
2,611.15
-5.52
(-0.21%)
76,486.0600
+715.8500
(0.945%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0115
恒生指數
26,724.94
-109.83
(-0.41%)
期指
高水26
26,751
-67
(-0.25%)
國企指數
9,004.66
-48.45
(-0.54%)
科技指數
5,347.30
-119.96
(-2.19%)
大市成交
1,514.10億
股票
1,331.80億
(87.960%)
窩輪
69.84億
(4.613%)
牛熊證
112.46億
(7.427%)
即時更新：04/02/2026 12:59
可賣空股票總成交
1,271.33億
主板賣空
226.19億
(17.791%)
半日數據，更新：04/02/2026 12:40
上証指數
成交：6,830.74億
4,067.67
-0.07
(-0.002%)
滬深300
4,653.32
-6.79
(-0.146%)
深証成指
13,997.72
-129.39
(-0.916%)
MSCI中國A50
2,611.15
-5.52
(-0.21%)
比特幣
資料由Binance提供
76,486.0600
+715.8500
(0.945%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0115
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
政經專訪

【陳永陸專訪】2026年首選內險及券商股，一種股份IPO必買（12月9日錄影， 繁體字幕）#陳永陸專訪 #政經專訪 #陳永陸 #陸叔 #恒指 #港股 #香港股票 #2026
立春養生|調護肝氣打好全年健康基礎，推介2款疏肝健脾茶療
中醫養生 中醫話

立春養生|調護肝氣打好全年健康基礎，推介2款疏肝健脾茶療
開箱 Clé de Peau Beauté 2026情人節限...
Beauty

開箱 Clé de Peau Beauté 2026情人節限...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00700 騰訊控股09988 阿里巴巴－Ｗ00981 中芯國際01810 小米集團－Ｗ00388 香港交易所03690 美團－Ｗ
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.28%
3個月國債孳息率
3.69%
10年-3個月國債孳息率
0.59%
更新：03/02/2026 15:46
最佳銀行兌換
人民幣兌港元
電匯客戶買入
1.0954
電匯客戶賣出
1.1220
更新：04/02/2026 12:55:51
評論
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處