04/02/2026 08:33

【特朗普當政】特朗普簽署撥款法案，結束美國政府部分停擺

《經濟通通訊社4日專訊》美國總統特朗普簽署與參議院民主黨人談判達成的撥款協議，美國政府部門停擺於周二（3日）結束。



特朗普稱讚撥款方案是「美國人民的巨大勝利」，並強調該法案繼續為遣返難民航班提供資金，而此舉已引發民主黨人的反對。



不過，更有限範圍的資金中斷風險仍然存在，對國土安全部的撥款僅維持至本月13日，期間特朗普將與民主黨人就對移民執法施加新約束展開談判。其餘政府部門的資金將維持至9月30日財政年度結束。



一批眾議院保守派議員本來威脅，要通過程序性手段阻撓該協議，但在特朗普要求他們投票支持這項措施後放棄。(rc)