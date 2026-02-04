04/02/2026 09:07

【特朗普當政】聯儲局理事米蘭辭任白宮經濟顧問委員會主席，呼籲年內至少減息1厘

《經濟通通訊社4日專訊》聯儲局理事米蘭已辭去白宮經濟顧問委員會主席一職，並呼籲聯儲局今年需要減息約1厘或以上。



米蘭於2025年1月加入特朗普政府的經濟顧問委員會，但自2025年9月成為聯儲局理事會成員以來，他在該職位上一直處於休假狀態。



*米蘭認為通脹不是問題*



此外，米蘭表示，聯儲局今年需要減息約一厘，甚至超過1厘。米蘭認為，潛在通脹並非問題，實際核心通脹率可能約為2.3%，為進一步減息提供空間。



他補充稱，市場孳息率上升幅度並不大，經濟中並未出現大量強勁的價格壓力。長期孳息率上升部分源於市場對經濟增長前景的改善預期，但未來更強勁的增長並不意味著需要維持更高的利率。



他又強調，從長遠而言，期望聯儲局的資產負債表規模能夠縮減，惟要實現這一目標，需要更多監管改革配合。米蘭認為，現時聯儲局的貨幣政策過於緊縮，正在對經濟增長構成制約。(rc)