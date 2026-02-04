04/02/2026 09:08

【外圍經濟】西班牙擬禁16歲以下使用社交平台

《經濟通通訊社4日專訊》西班牙首相桑切斯周二（3日）於阿聯酋杜拜舉行的世界政府峰會上宣布，西班牙將禁止16歲以下未成年人使用社交平台，並要求各大平台必須實施年齡驗證系統。



西班牙政府計劃下周提出新法案，追究社交平台負責人對上非法及仇恨內容的責任。



此舉緊隨澳洲於2025年12月10日實施全球首個16歲以下社交平台禁令，該法例涵蓋TikTok、Instagram、Facebook、YouTube、Snapchat等主要平台。歐洲議會亦於2025年11月26日以483票贊成、92票反對通過非約束性決議，呼籲禁止16歲以下未成年人使用社交平台，除非獲家長許可。目前英國、法國、丹麥等歐洲國家正研究推行類似措施。(rc)