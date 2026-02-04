04/02/2026 11:46

【ＡＩ】英偉達和達索系統達成戰略合作夥伴關係，將合作打造工業AI平台

《經濟通通訊社4日專訊》英偉達和達索系統宣布達成長期戰略合作夥伴關係，雙方將合作打造工業AI平台。



英偉達將為達索系統的軟件平台注入更多AI智能，雙方將共建經科學驗證的世界模型，並在達索3DEXPERIENCE平台中引入「專業級虛擬助理」(skilled virtual companions)，為生物學、材料科學、工程與製造等領域的專業人士賦能。



作為合作的一部分，達索系統的OUTSCALE品牌將使用英偉達的基礎設施在三大洲部署AI工廠，而英偉達將採用達索基於模型的系統工程來設計AI工廠。(rc)