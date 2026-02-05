05/02/2026 17:33

《外圍焦點》英倫銀行及歐洲央行公布議息結果，美國公布申請失業金人數

《經濟通通訊社5日專訊》受晶片大廠AMD(US.AMD)發布遜色的業績指引影響，昨日（4日）科技股遭大幅拋售，拖累納指及標指連跌兩日；資金轉向防守性板塊避險，推動道指逆市造好。 道指收市升260.31點或0.53%，報49501.3點；標普500指數跌35.09點或0.51%，報6882.72點；納指跌350.61點或1.51%，報22904.58點。港股方面，恒生指數收市報26885，升37點或0.1%，成交3151億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:00pm，英倫銀行宣布利率決定、公布貨幣政策報告以及會議記錄。9:15pm，歐洲央行公布利率決議；9:45pm，歐洲央行召開新聞發布會。



數據方面，今晚6:00pm，歐元區公布12月零售銷售，月率料由0.2%逆轉至下滑0.2%，年率升幅料由2.3%收窄至1.7%。8:00pm，英國公布官方指標利率，料維持於3.75%。9:15pm，歐元區公布官方指標利率，料維持於2.15%。9:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由182.7萬升至185萬；首次申請失業救濟金人數料由20.9萬升至21.2萬。



在美國，今日公布業績的公司有：亞馬遜(US.AMZN)、日月光半導體(US.ASX)、康菲石油(US.COP)、Gold.com Inc。(US.GOLD)、Roblox Corp(US.RBLX)等。(wa)