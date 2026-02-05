26,885.24
+37.92
(+0.14%)
26,510
-371
(-1.38%)
低水375
4,075.92
-26.28
(-0.641%)
4,670.42
-28.26
(-0.601%)
13,952.71
-203.56
(-1.438%)
63,985.3100
-9,180.5300
(-12.548%)
05/02/2026 18:05
英鎊兌美元報1.3567，關注英國央行公布利率決議
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|97.882
|97.616
|0.266
最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:00報價
|17:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|157.32/36
|157.02/06
|156.86/90
|歐元/美元
|1.1779/83
|1.1799/03
|1.1807/11
|英鎊/美元
|1.3565/69
|1.3601/05
|1.3653/57
|美元/瑞郎
|0.7783/87
|0.7769/73
|0.7772/76
|美元/加元
|1.3697/01
|1.3686/90
|1.3663/67
|澳元/美元
|0.6967/71
|0.6976/80
|0.6996/70
|紐元/美元
|0.5981/85
|0.5988/92
|0.6002/06
|美元/人民幣
|6.9415/19
|6.9401/05
|6.9416/42
|美元/港元
|7.8111/15
|7.8117/21
|7.8126/13
*上述報價只供參考用