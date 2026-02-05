05/02/2026 08:23

【開市Ｇｏ】中美元首通話，美小非農遜預期，百勝中國上季多賺逾兩成

2026年2月5日【要聞盤點】



1、受晶片大廠AMD(US.AMD)發布遜色的業績指引，美股周三（4日）出現明顯的分化走勢。科技股遭大幅拋售，拖累納指及標指連跌兩日；資金轉向防守性板塊避險，推動道指逆市造好，收市升逾260點。道指收市升260.31點，或0.53%，報49501.3點；標普500指數跌35.09點，或0.51%，報6882.72點；納指跌350.61點，或1.51%，報22904.58點。中國金龍指數跌148點。日經期貨截至上午8時04分跌322點。



2、據新華社報導，國家主席習近平於2月4日晚與美國總統特朗普通電話，重申台灣問題為中美關係最敏感議題，並敦促美方審慎處理對台軍售事宜。



3、美國人力資源機構ADP數據顯示，1月私人企業新增就業崗位僅2.2萬個，遠低於市場預期的4.8萬個。



4、美國供應管理協會(ISM)公布，1月服務業PMI指數為53.8，與上月相同，高於市場預期的53.5。



5、美國總統特朗普稱，聯儲局降息幾無懸念，若沃什曾表態支持加息，則無法獲主席提名；短期利率投資者懷疑聯儲局今年降息幅度或超市場預期。



6、美國與伊朗將於周五在阿曼進行核談判，特朗普向伊朗最高領袖發出最新警告。



7、西班牙首相桑切斯據報計劃4月中旬訪華，以加強雙邊經貿關係。



8、中國A股上市公司今年初補繳稅款持續增加，此監管動向若繼續強化，或影響市場情緒。



9、港交所(00388)行政總裁陳翊庭指出，現有逾400家公司等待上市，企業需求強勁且全球投資者追求多元化，故無憂上市積壓問題。



10、資金持續流出軟件類股份，英偉達(US.NVDA)行政總裁黃仁勳表示，人工智能導致拋售浪潮為「世上最無道理之事」。



11、納斯達克擬於SpaceX等大型IPO前引入新「快速納入」規定，准許新股上市交易滿15日後加入納斯達克100指數。



12、沃爾核材(09981)(深:002130)和內地提供產業級人工智能解決方案商－海致科技集團(02706)今日至下周二(10日)招股，預期於下周五(13日)掛牌。前者計劃每股作價20.09元，集資最高達28.12億元。每手200股，入場費4058.53元。後者每股招股價介乎25.6元至28元，集資最多7.85億元，一手200股，入場費約5656.48元。





【焦點股】



GPU概念股：百度(09888)、壁仞科技(06082)、天數智芯(09903) AI概念股：騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)、商湯(00020)

- 美國尚未批出英偉達向華出口晶片許可證



汽車股：比亞迪(01211)、吉利汽車(00175)、長城汽車(02333)

- 特斯拉(US.TSLA)上海廠1月交付6.9萬輛車，年增9.32%，中國銷量連三月增長

- 比亞迪上月德國銷量年增逾十倍，拉大與特斯拉差距

- 福特(US.F)與吉利(00175)洽談歐洲產能合作，涉及西班牙廠



百勝中國(09987)

- 去年第四季淨利升24%派息0.29美元，今年目標門店超2萬家



天齊鋰業(09696)

- 換股債轉換價上調4.6%至51.85元，今早復牌



中通快遞-W(02057)

- 發行15億美元可換股優先票據同步回購股份及設限價看漲交易



比特幣概念：FA南方比特幣(03066)、FA三星比特幣(03135)

- 比特幣跌破7.2萬美元創15月新低，加密市場周內蒸發逾4600億美元



英皇娛樂酒店(00296)

- 以9970萬元售多塊金磚，預計收益9020萬元



信達生物(01801)

- 全年收入首超百億元人民幣增45%，第四季收入升逾60%



德銀天下(02418)

- 預期去年淨利跌最多71%



新城發展(01030)

- 折讓近15%先舊後新配股淨籌4.7億元作還債兼發展業務





【油金報價】



紐約期油下跌0.12%，報每桶64.42美元



布倫特期油上漲2.41%，報每桶68.95美元



黃金現貨上漲1.08%，報每盎司5017.33美元



紐約期金上漲0.95%，報每盎司5038.61美元