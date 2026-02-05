05/02/2026 16:01

【特朗普當政】Nike涉嫌歧視白人員工，遭美國當局調查

《經濟通通訊社5日專訊》美國平等就業機會委員會在法庭文件中表示，正在對Nike公司展開調查，因其多元化政策涉嫌歧視白人。



委員會在文件中表示，Nike拒絕根據一項範圍廣泛的傳票要求，提供有關公司員工種族和民族構成，以及被選入指導和發展計劃的員工名單等信息。



該委員會表示，正在調查Nike是否故意歧視白人員工和求職者，包括不成比例地針對他們裁員，委員會需要這些資訊來確定Nike是否違反法律。



Nike發言人表示，委員會的這份文件是「出人意料且不同尋常的升級」，並表示該公司正在配合調查，已經提供了數千頁資料。「我們致力於公平合法的僱傭行為，並遵守所有適用的法律，包括禁止歧視的法律。我們相信項目和做法符合這些義務，並嚴肅對待此事。」(rc)