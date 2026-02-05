26,885.24
+37.92
(+0.14%)
26,829
-52
(-0.19%)
低水56
9,093.34
+44.96
(+0.50%)
5,406.13
+39.69
(+0.74%)
3,151.12億
4,075.92
-26.28
(-0.641%)
4,670.42
-28.26
(-0.601%)
13,952.71
-203.56
(-1.438%)
2,623.05
-14.54
(-0.55%)
71,479.9900
-1,685.8500
(-2.304%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9830
恒生指數
26,885.24
+37.92
(+0.14%)
期指(夜)
低水56
26,829
-52
(-0.19%)
國企指數
9,093.34
+44.96
(+0.50%)
科技指數
5,406.13
+39.69
(+0.74%)
大市成交
3,151.12億
股票
2,899.58億
(92.017%)
窩輪
92.07億
(2.922%)
牛熊證
159.47億
(5.061%)
即時更新：05/02/2026 17:45
可賣空股票總成交
2,830.31億
主板賣空
650.73億
(22.991%)
更新：05/02/2026 16:59
上証指數
成交：9,469.89億
4,075.92
-26.28
(-0.641%)
滬深300
4,670.42
-28.26
(-0.601%)
深証成指
13,952.71
-203.56
(-1.438%)
MSCI中國A50
2,623.05
-14.54
(-0.55%)
比特幣
資料由Binance提供
71,479.9900
-1,685.8500
(-2.304%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9830
最新重要數據
歐元區-消費者物價指數(年率)
公佈值
1.70%
公佈日期
04/02/2026 18:00
新西蘭-失業率
公佈值
5.40%
公佈日期
04/02/2026 05:45
法國-消費者物價指數(年率)
公佈值
0.30%
公佈日期
03/02/2026 15:45
即將公佈經濟數據
歐元區-零售銷售(月率)
即將公佈
05/02/2026 18:00
前值
0.20%
市場預測
-0.20%
歐元區-零售銷售(年率)
即將公佈
05/02/2026 18:00
前值
2.30%
市場預測
1.70%
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.29%
3個月國債孳息率
3.69%
10年-3個月國債孳息率
0.60%
更新：04/02/2026 15:50
最新
