《經濟通通訊社5日專訊》比特幣(Bitcoin，BTC)價格近期跌跌不休，今日在亞洲時段跌穿7.2萬美元大關，低見70129美元，創15個月新低，而自去年10月創下歷史新高12.6萬美元以來累計下跌逾四成，年初至今累計跌幅達17%。比特幣曾被譽為「數碼黃金」，但在現今地緣政治高度不確定下，卻並未發揮避險作用，更像高風險資產。有專家指加密貨幣正面臨「信仰危機」，比特幣若失守7.2萬美元恐下試6.8萬美元甚至更低。另外，美國財政部長貝森特明確表示，美國政府不會介入比特幣救市，加上知名投資者「大空頭」Michael Burry警告，比特幣暴跌或會加劇成自我強化的「死亡螺旋」，衝擊過去一年不斷囤積比特幣公司，令比特幣跌勢加劇。今日港股一眾比特幣ETF齊隨幣價再跌逾7%破底，可趁低博反彈抑或未宜沾手？*專家：加密貨幣面臨「信仰危機」，比特幣若失守7.2萬恐下試6.8萬*Monarq Asset Management管理合夥人Shiliang Tang表示，加密貨幣市場目前正經歷一場「信仰危機」。加密貨幣做市商Efficient Frontier業務發展主管Andrew Tu形容，過去一周加密貨幣市場遭受重創，市場情緒目前極度恐慌，如果比特幣無法守住7.2萬美元，很可能會跌至6.8萬美元，甚至可能跌回2024年的低位。另加密貨幣公司Galaxy Digital研究主管Alex Thorn發文指，根據歷史統計，比特幣一旦自高點回檔超過40%，往往會在3個月內擴大至50%以上跌幅，對應價格可能落在6.3萬美元附近。而預測市場平台Polymarket針對比特幣今年會跌至6.5萬美元的機率已高達83%，預期比特幣今年會跌至5.5萬美元的機率也高達59%，而且兩項機率都還在持續攀升中，說明市場對比特幣的信心持續下降。加密貨幣交易商QCP Capital則稱，市場依然波動劇烈，從宏觀層面來看，美國政府停擺的影響已經消退，但關鍵在於財政僵局可能迅速捲土重來，國土安全部的撥款僅延長至2月13日，這意味著另一個最後期限的風險仍然存在。另外，美國在阿拉伯海擊落一架接近「林肯號」航空母艦的伊朗無人機後，石油的地緣政治溢價也略有回升，但外交方面的新聞仍限制著油價的上漲。美國圍繞聯儲局的政治角力則再次升溫。其實，比特幣這波跌勢初期由加密貨幣市場特定清盤行動引發，但昨日壓力已擴散至跨資產領域，同日納斯達克100指數一度下跌2.6%，軟體與晶片製造商等利率敏感板塊亦同步走弱。市場觀察人士注意到，比特幣與傳統風險資產的同步拋售現象，顯示其避險屬性受到質疑。根據《彭博資訊》數據，美國上市的比特幣ETF周一(2日)流入5.62億美元後，隔日便出現2.72億美元撤資，資金流動性波動加劇市場不安。*美財長：政府不會救市、不指示銀行進場接盤，僅保留查扣資產*值得留意，美國財政部長貝森特昨日赴國會作證，與長期批評加密貨幣的加州眾議員謝爾曼交鋒。貝森特明確表示，美國政府不會介入比特幣救市，也不會指示民間銀行進場購買比特幣或相關迷因幣；目前政府僅會保留因執法查扣資產而取得的比特幣，新增部位僅限「預算中立」方式。對於謝爾曼的質詢，貝森特回應指，他身為財政部長，並沒有權力指示銀行購買比特幣或任何加密資產；即使以金融穩定監督委員會(FSOC)主席的身份，也同樣沒有這樣的權限。回顧政策背景，美國總統特朗普於2025年3月簽署行政命令，設立「比特幣戰略儲備」機制，但依據行政命令內容，美國政府若要增加比特幣儲備，只能透過兩種方式取得，包括執法與司法機關的資產查扣，以及所謂的「預算中立」策略。預算中立指不新增政府預算支出，例如將現有儲備資產(如石油或貴金屬)轉換成比特幣；這也代表，美國政府不會在公開市場直接動用預算買進比特幣。*Michael Burry：比特幣為純投機資產，暴跌或深化為「死亡螺旋」*另外，電影《沽注一擲》男主角原型、在2008年金融危機前押注美國樓市崩盤的傳奇對沖基金經理Michael Burry警告，比特幣暴跌或深化為自我強化式「死亡螺旋」，對過去一年囤積比特幣的企業造成持久傷害。他直指比特幣本質已被揭露為純粹投機資產，未能如貴金屬般成為抵禦貨幣貶值的避險工具。若跌勢持續，將急速壓垮主要持有者的資產負債表，迫使加密貨幣生態系統全面拋售，繼而引發大規模價值毀滅。他認為比特幣沒有任何有機應用場景，能減緩或阻止其下跌趨勢。Burry亦指，若比特幣再跌10%，全球最大加密貨幣儲備機構Strategy(US.MSTR)將面臨數十億美元虧損，且資本市場將對其實質關閉。他又指，若跌勢持續，比特幣礦商將走向破產。*麥嘉嘉：安全性成疑變高風險資產，若失守7萬料逐步下試6.5萬*永豐金證券(亞洲)金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉表示，觸動比特幣價格調整是由去年10月美國政府沒收太子集團12.7萬枚比特幣開始，當時比特幣仍處於約12萬美元相對高水平，該事件令市場參與者驚訝地發現原來比特幣不完全如市場預期有其隱蔽性且不可轉換，政府級機構有能力沒收，安全性成疑，令市場其後開始出現結構性價格下跌。現時不建議投資者買入，因見近期資金流向尤其美國比特幣ETF市場資金有明顯流出，相信主要因宏觀壓力，市場以前覺得比特幣是數碼黃金，現時則偏向視其為高風險資產，類似一些高Beta資產。美國政府沒收事件打擊對比特幣信心，加上這樣跌下來，很多槓桿盤被強制性平倉，會加劇其價格調整，所以加密幣市場仍處於資金流出及去槓桿期間。麥嘉嘉續指，7萬美元是比特幣一個心理關口位，美國比特幣ETF短線仍有淨流出，贖回疊加槓桿平倉會放大其波動性，暫時仍未是合適時間入場，尤其市場近期對此類高風險資產不太信賴，短線先看能否企穩7萬美元，若未能企穩料逐步下移至約6.5萬美元，但未必那麼快跌至該處，料先於6.8萬至7萬美元區間上落，因近期調整大，可能會先於7萬美元心理關口掙扎，暫時相關ETF博反彈風險較高，只宜觀望。比特幣ETF今日普遍急跌，華夏比特幣(03042)跌7.71%收報8.63元，FA南方比特幣(03066)跌7.71%報23元，FA三星比特幣(03135)跌7.55%報23.28元，博時比特幣(03008)跌7.82%報5.425元，嘉實比特幣(03439)跌7.41%報8.68元。以太幣ETF亦下挫，華夏以太幣(03046)跌8.33%報4.95元，FA南方以太幣(03068)跌8.33%報9.415元，嘉實以太幣(03179)跌8.12%報4.98元，博時以太幣(03009)跌8.61%報1.592元。撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉