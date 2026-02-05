05/02/2026 13:44

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 2025年香港投資者減少現金持有，轉向亞洲市場

▷ 中國及亞洲基金資產管理規模成長約10倍

▷ 2025年材料板塊成表現最佳產業之一 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社5日專訊》智安投(Endowus)投資總監陳志敏表示，回顧2025年，上半年波動考驗投資人心態，但隨著績效差距收窄，非美國市場大幅追趕。材料等板塊也從去年的低潮反彈，成為2025年表現最佳的產業之一，三次降息壓低短端利率；信用利差收窄至歷史低點；整體固定收益投資表現穩健，美元近10%的回調促使全球資本湧向黃金，投資者尋求組合抵禦性。她續指，香港投資者並未受到美元貶值的影響，反而將其視為進入新興市場的良機，由於利率的下降，香港投資者明顯不再願意過度持有現金；並重新考慮組合是否過度配置美國市場，並積極地將重心再次轉移到亞洲。她表示，中國及亞洲市場反彈，中國投資組合及亞洲基金的資產管理規模顯著成長約10倍（相較之下，平台整體資產管理規模成長3倍），估值敏感型投資者重返亞洲市場，尋求投資價值。她指出，展望2026年，在目前「完美定價」的背景下，投資者要更注意風險及組合的抵禦性，並指美國企業獲利強勁，實現了兩位數成長和獲利能力，但這種「樂觀情緒」已經反映在股價中。在估值較高的情況下，投資者可能要更注重組合的抵禦性及主動地進行選股。她提及，在信貸利差收窄和政治政策風險的背景下，「被動」投資風險較高，該行提倡更主動地管理，亦指借助人工智能和人口結構變化，私募基建有可能成為掌握結構性超級周期，並具有內建通膨保護機制的高潛力資產類別。(bn)