05/02/2026 16:44

信銀國際預測香港今年經濟增長2.6%，樓價升幅不超5%

▷ 恒指區間預測上限調升至29800點

▷ 預期美聯儲今年減息2次 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社5日專訊》中信銀行（國際）首席經濟師丁孟在記者會上指出，香港經濟今年料放緩至2.6%。另由於本港政府預計未來私人住宅供應量將維持在較高水平，以此推算香港樓市庫存消化周期仍長，約為5年，後續需關注港元拆息及樓市供求，料全年樓價升不多於5%。*本地地產、金融、銀行股可獲得好*股市及商品價格近日波動。中信銀行（國際）個人及商務銀行業務投資主管張浩恩指出，恒指短期支持位為25500點，而基於盈測調節及股市趨勢，上調全年區間預測上限，由29500點調升至29800點，但短線預期需整固，因憂慮軟件股等部份企業未能追上科技發展。他亦稱，基於市場經濟復甦憧憬，估值較低、股息率吸引股份可獲看好，如本地地產、金融、銀行股。*金價短線整固，全年介乎每盎司4000美元至5200美元上落*金價方面，張浩恩料第一季餘下時間會在每盎司4000美元至5200美元上落，長線樂觀惟短線需先行整固，因反映投資者正考慮黃金是否仍屬避險工具，且形容近期升幅脆弱(fragile)。另外美股方面，張浩恩建議短期小心科技板塊，首季配置應盡量分散至估值便宜板塊。*料美聯儲全年減息2次，美元配置展望下調至標準配置*丁孟亦稱，預期今年美聯儲減息2次；美元今年避險作用可見削弱，加上債務較高，配置展望下調至標準配置，因美元近期避險作用可見削弱，加上美國債務較高；人民幣及澳元則維持輕度增持配置，當中人民幣有升值空間、續看好內地出口、中美利差主一步收窄及部份資產脫離美元輪動，今年料美元兌人民幣平均水平為6.8。(rh)