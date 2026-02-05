05/02/2026 18:02

金管局：第一階段70至80%合資格轉按交易均採用「置易付」

《經濟通通訊社5日專訊》「置易付」分階段推出，第一階段為住宅物業轉按2022年11月推出，香港金管局助理總裁（銀行操守）區毓麟表示，在第一階段的使用情況方面，70至80%合資格轉按交易均採用「置易付」。



香港銀行公會「置易付」工作委員會代表伍偉峯表示，現階段「置易付」先做好屬市場主流且較簡單直接的二手住宅物業交易，涉及特別程序的物業買賣暫未涵蓋，例如，香港商業物業買賣及一手住宅買賣、未補地價的資助房屋以及物業除銀行一按外有其他轉讓限制或產權負擔。



區毓麟表示，去年第三季，參與試點計劃銀行以「置易付」完成10宗真實二手物業買賣，並指當中涵蓋建議方案內所有交易場境，包括賣方物業持有按揭或無按揭的場境，及買賣雙方的按揭銀行相同或不相同的場境，亦有各種交易背景，包括不同地區、樓價、樓齡；買或賣方為聯名業主；按揭借款人不是業主本人。(bn)