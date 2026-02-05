05/02/2026 19:22

《再戰明天》日本央行審議委員發表講話，美國公布密大消費者信心指數

《經濟通通訊社5日專訊》日本央行審議委員發表講話，及美國公布密大消費者信心指數，料為周五（6日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，周五本港時間9:30am，日本央行審議委員增一行在與當地官員的會議上發表講話。2:45pm，歐洲央行執委奇波洛內就數位歐元發表演講。



*日本公布同時及領先指標，德國公布進出口數據*



數據方面，周五1:00pm（本港時間．下同），日本公布12月同時指標，料由114.9降至114.4；12月領先指標料由109.9降至109.8。1:30pm，澳洲公布1月外匯儲備。3:00pm，德國公布12月出口，經季節調整月率料由下滑2.5%改善至升1.1%；12月進口經季節調整月率升幅料由0.8%收窄至0.2%；12月工業生產年率升幅料由0.8%擴大至1.9%，經季節調整月率料由0.8%逆轉至下滑0.3%。4:30pm，香港公布1月外匯儲備。11:00pm，美國公布2月密歇根大學消費者信心指數，料由56.4降至55。(wa)