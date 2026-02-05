05/02/2026 11:37
《港元利率》港元拆息全線反彈，一個月拆息報2.59厘
《經濟通通訊社5日專訊》港元拆息全線反彈，而與樓按相關的一個月拆息報2.59452厘，升10.017基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.7775厘，升3.571基點。
隔夜息報1.86583厘，升8.333基點；一周拆息升8.261基點，報2.01321厘，兩周則升6.125基點，報2.45536厘。長息方面，六個月拆息升1.584基點，報2.88435厘，一年期則升1.006基點，報2.97536厘。
港元匯價今日在7.8131-7.8072之間上落，最新報7.8083。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|1.86583
|+8.333
|一周
|2.01321
|+8.261
|兩周
|2.45536
|+6.125
|一個月
|2.59452
|+10.017
|兩個月
|2.73792
|+5.846
|三個月
|2.7775
|+3.571
|六個月
|2.88435
|+1.584
|一年
|2.97536
|+1.006
資料來源：香港銀行公會