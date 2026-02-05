05/02/2026 11:02

《環富通基金頻道5日專訊》富達國際指，全球市場於過去一年錄得強勁表現。2026年開局受快速演變的地緣政治局勢及全球經濟優先次序變化更顯波動。即將踏入象徵活力、動能與波動的「火馬年」，中國投資前景持續演進，在不斷變化的環境扮演尤其重要的角色。今年同時迎來中國第十五個五年計劃的啟動年，這份關鍵政策藍圖，將定為中國內地下一階段發展方向。隨著政策重點逐步明朗，投資者可預期未來數月政策訊號將逐步轉化為各主要行業的具體措施。*政策釋出更多支持內需訊號，通脹回升機會略升*富達國際亞洲經濟分析師劉培乾表示，儘管中國內地內部環境複雜，受惠政策穩定性及關鍵增長動能持續支撐，2026年宏觀經濟前景變得更平衡及具韌性，預期中國經濟內需偏弱與出口強勁的雙軌增長格局將延續。中國內地實際GDP增長有望達到或超越IMF現時預測的4.2%。市場預期今年的增長目標接近5%，並由製造業、多元化的出口市場，及具韌性的基建投資帶動。不過，投資者應更關注名義增長，評估企業盈利能力至關重要。劉培乾續指，在宏觀經濟基礎情景可控穩定前提下，近期政策釋出更多支持內需的訊號，使通脹回升的機會略為提高。短期內通縮壓力仍可能持續，反映內地消費復甦仍未完全浮現，目前實質增長仍主要來自供給端。值得注意的是，外圍環境仍具支持性，房地產市場持續呈企穩跡象，明顯經濟放緩的風險有限。*財策料續具支持性但審慎，人行料維持溫和寬鬆立場*劉培乾認為，2026年財政政策料繼續具支持性但審慎，財政赤字將維持在約4%水平。地方政府專項債或輕微提高，以支持基建開支。雖然財政組合細節未定，若增加直接支援家庭的力度，將有助提振內需。中國人民銀行預期將維持溫和寬鬆立場，包括全年政策利率下調約10個基點及約50個基點的降準幅度。鑑於通脹壓力溫和、經濟增長仍偏軟，央行可能採取循序漸進的寬鬆政策，在增長、匯率、就業及保障銀行淨息差之間取得平衡。*中國股市估值仍具吸引力，創新與科技主題推動反彈*富達國際亞太區投資總監主管Stuart Rumble表示，踏入馬年，中國股市正重新展現動能。政策制定者持續推動以消費支撐、樓市企穩及結構改革為主軸的政策框架，支持A股及離岸中資市場流動性和資金流。房地產復甦疲弱、地緣政治不確定性與持續的通縮壓力等風險仍在，惟政策穩定推行與企業盈利能見度提升，將有助支撐內地資金並吸引國際投資者興趣。回顧12至18個月前，中國股市估值處於極低水平。雖然短期環境仍不均衡，但在寬鬆財政與貨幣政策及產業升級措施推動下，市場信心正逐漸改善。目前估值雖然溫和反彈，但相較歷史及全球市場水平仍具吸引力。MSCI中國指數在2025年上升31.4%，跑贏美股及全球市場。2025年初DeepSeek公布AI模型後，創新與科技主題推動市場反彈，並帶動數家中國AI及科技企業於年底在香港上市，吸引投資者關注。中國內地逆周期政策亦有助穩定增長動能，使復甦更具持續性。目前關鍵在於，這反映基本面改善，或是由情緒帶動的估值重估。*增長型行業料續領跑大市，消費企業基本面逐步改善*隨著宏觀經濟環境改善及新增長動能浮現，增長型行業預料將繼續領跑大市。科技創新仍提供具吸引力的機會。DeepSeek的成功反映中國內地長期研發與更廣泛創新趨勢的成果，而創新亦包括AI以外，涵蓋機械人、自動駕駛、新一代移動與先進製造等領域。此外，配合資本市場改革、供應方面升級、反內捲政策及支持民企措施，打造更健康及有利創新的投資環境，促使資本配置效率提升，推動多個行業創新發展。消費仍是中國內地長期增長的核心支柱。雖然家庭支出短期情緒仍審慎，但基本面正逐步改善。隨著樓市逐步企穩及就業前景改善，消費者信心將相應提升，繼而有望釋放大量儲蓄及滯後的需求，鞏固消費作為可持續增長的重要動力。這為主動型投資者提供機會，以具吸引力估值投資全球第二大經濟體的領先消費企業。政策亦持續支持服務業發展，鼓勵健康及體驗式消費，促成行業明顯分化，高端服務、醫療保健、網上平台、休閒與體驗零售的新贏家持續受惠。*固定收益提供分散風險機會，惟嚴選發行人愈來愈重要*配置與全球主要市場相關性較低的中國固定收益資產，有助投資組合進行有效分散。Stuart Rumble補充指，中國固定收益市場以較高孳息率、較低存續期及逐步下降的系統性風險，提供具吸引力的收益組合。不過嚴謹選擇發行人愈來愈重要。在可控穩定的宏觀經濟環境、低通脹及充裕的流動性支持下，中國國債、金融機構債、國企及準主權債的基本面穩健，有利於投資級別資產。然而，房地產行業壓力與私人企業信心疲弱，使信用市場分化加劇，高息債更著重利息收益及發行人的基本面。非房地產如金融、公共事業及博彩等高收益板塊，展現較強韌性的現金流，房地產相關配置則需謹慎管理，聚焦國企或具清晰再融資能力的龍頭發行人。此外，地緣政治及貿易局勢變化、風險溢價上升及利率波動，增加配置的難度，因此維持偏中性至略為正面的立場，並保持質素為先的策略。整體而言，中國固定收益仍受惠於強勁的在岸流動性、技術面改善及違約率下降，但考慮到估值偏緊及市場分化程度高，投資者應具選擇性、偏向短至中等存續期、以收益為核心的配置策略。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。