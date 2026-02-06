26,545.87
-339.37
(-1.26%)
26,550
-331
(-1.23%)
高水4
9,032.49
-60.85
(-0.67%)
5,367.46
-38.67
(-0.72%)
1,550.88億
4,084.84
+8.92
(+0.219%)
4,668.36
-2.06
(-0.044%)
14,040.62
+87.91
(+0.630%)
2,617.97
-5.08
(-0.19%)
65,534.9500
+2,625.0800
(4.173%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9978
恒生指數
26,545.87
-339.37
(-1.26%)
期指
高水4
26,550
-331
(-1.23%)
國企指數
9,032.49
-60.85
(-0.67%)
科技指數
5,367.46
-38.67
(-0.72%)
大市成交
1,550.88億
股票
1,352.30億
(87.196%)
窩輪
75.97億
(4.898%)
牛熊證
122.61億
(7.906%)
即時更新：06/02/2026 13:25
可賣空股票總成交
1,142.07億
主板賣空
258.67億
(22.649%)
半日數據，更新：06/02/2026 12:40
上証指數
成交：6,450.33億
4,084.84
+8.92
(+0.219%)
滬深300
4,668.36
-2.06
(-0.044%)
深証成指
14,040.62
+87.91
(+0.630%)
MSCI中國A50
2,617.97
-5.08
(-0.19%)
比特幣
資料由Binance提供
65,534.9500
+2,625.0800
(4.173%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9978
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最新重要數據
歐元區-官方指標利率
公佈值(比前值)
2.15%( 0.00%)
公佈日期
05/02/2026 21:15
英國-官方指標利率
公佈值(比前值)
3.75%( 0.00%)
公佈日期
05/02/2026 20:00
台灣-消費者物價指數(年率)
公佈值
0.69%
公佈日期
05/02/2026 16:00
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,829.5400
+126.9100
+2.699%
XAG 白銀現貨
73.3522
+6.2100
+9.249%
更新：06/02/2026 13:20
最佳銀行兌換
澳元兌港元
電匯客戶買入
5.1002
電匯客戶賣出
5.4115
更新：06/02/2026 13:20:11
最新
人氣
