05/02/2026 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價貶37點子止兩連升，報6.9570
《經濟通通訊社5日專訊》美元企穩反彈，削弱人民幣升值勢頭，但同時偏結匯的市場格局也在延續。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9570，較上個交易日跌37點子，止兩連升，較市場預期偏弱102點子，上個交易日報6.9533。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.9570
|+37.00
|1歐元/人民幣
|8.2036
|-75.00
|100日圓/人民幣
|4.4328
|-287.00
|1港元/人民幣
|0.8906
|+8.40
|1英鎊/人民幣
|9.4843
|-301.00
|1澳元/人民幣
|4.8637
|-115.00
|1紐元/人民幣
|4.1714
|-237.00
|1新加坡/人民幣
|5.4621
|-108.00
|1瑞郎/人民幣
|8.9439
|-119.00
|1加元/人民幣
|5.0851
|-82.00
|1人民幣/林吉特
|0.5658
|+3.80
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.0198
|-791.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3128
|+154.00
|1人民幣/韓元
|210.2600
|+150.00